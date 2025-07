Reeks grote bedrijven spreekt af gerecycled plastic in te kopen

DEN HAAG (ANP) - Een groep bedrijven heeft afgesproken om jaarlijks minstens 115.000 ton gerecycled plastic in te kopen. Dat is de belangrijkste uitkomst van de 'plastictafel' waaraan brancheorganisaties, enkele natuurorganisaties en drie ministeries de afgelopen weken overlegden over de kringloopeconomie. Onder meer Coca-Cola, Unilever, Kraft Heinz en Nestlé staan op de lijst met bedrijven.

De afspraak moet plasticrecyclers redden die op dit moment niet kunnen concurreren met goedkoop nieuw plastic, dat aardolie als belangrijkste grondstof heeft, uit met name China en de VS. De brancheorganisaties willen ook dat de overheid meer gerecycled plastic koopt en dat fossiele producenten meebetalen aan duurzamere producenten.

Het kabinet besloot dit voorjaar om af te zien van een plastictaks en een plicht om gerecycled plastic te gebruiken. Misgelopen belastinginkomsten zouden worden opgehaald bij afvalverbranders en daardoor grotendeels bij burgers terechtkomen. De branche en enkele natuurorganisaties kregen ongeveer anderhalve maand de tijd om met eigen voorstellen te komen die de kringloopeconomie aanjagen, CO2 besparen en jaarlijks 167 miljoen euro opbrengen.

Prinsjesdag

Dit laatste punt is "een haast onmogelijke opgave", staat in het eindrapport van de plastictafel. Niemand neemt vrijwillig een extra belasting op zich. De brancheorganisaties hebben wel een paar ideeën opgeschreven, maar konden het niet eens worden.

De sector weet wel raad met een eenmalig bedrag van 208 miljoen euro uit het Klimaatfonds dat het kabinet opzij zette. Het voorstel is om dat geld te besteden aan een subsidie voor producenten en verwerkers van circulair plastic. Dat zou tot 2030 ongeveer 50 miljoen euro per jaar kosten. De branche somt nog enkele wensen op voor extra overheidsgeld, zoals een lagere energiebelasting voor plasticrecyclers.

De voorstellen worden meegenomen in de besluitvorming voor Prinsjesdag. Het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer buigen zich er dus nog over. De verwachting is dat er over het algemeen steun voor de voorstellen zal zijn, omdat drie ministeries hebben meegedaan aan het overleg en omdat de plastictafel een idee van de Kamer was.