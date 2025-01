Regering Trump houdt vast aan 1 februari voor importtarieven

WASHINGTON (ANP) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump houdt vast aan de invoerdatum van 1 februari voor importheffingen op producten uit Canada, Mexico en China. Dit heeft de perschef van het Witte Huis, Karoline Leavitt, vrijdag gezegd tijdens een persconferentie. Daarbij meldde ze dat de invoertarieven zaterdag, over ongeveer 24 uur, openbaar worden gemaakt.

Daarmee reageerde ze op een bericht van persbureau Reuters eerder op de dag. Volgens ingewijden zouden de importheffingen naar verwachting pas op 1 maart ingaan, in plaats van aanstaande zaterdag. "De berichten zijn onjuist. Ik was net met de president in de Oval Office en ik kan bevestigen dat de deadline van 1 februari die president Trump heeft ingesteld van kracht blijft", zei Leavitt.