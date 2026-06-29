Regering wil voorkomen dat Volkswagen Duitse fabrieken sluit

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in het land sluit. Dat zei een woordvoerder van de regering maandag. De autobouwer zou van plan zijn om vier Duitse fabrieken te sluiten, meldde vakblad Manager Magazin vrijdag. Ook zou de autofabrikant uit Duitsland de komende jaren zo'n 100.000 banen willen schrappen. Volkswagen heeft de plannen zelf nog niet naar buiten gebracht.

"Ons doel is om de sluiting van locaties in Duitsland te voorkomen", zei de woordvoerder van de regering. Maar de woordvoerder voegde er ook aan toe dat de keuze uiteindelijk bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou van plan zijn om fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm te sluiten.

De autofabrikant, ook eigenaar van Porsche en Audi, heeft ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen heeft last van Amerikaanse importheffingen en felle concurrentie van Chinese merken. De winst van de autobouwer daalde vorig jaar naar het laagste niveau sinds 2016.