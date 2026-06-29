Tennisser Van de Zandschulp naar tweede ronde Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is doorgedrongen tot de tweede ronde van Wimbledon. De Nederlander rekende in zijn openingspartij op het grandslamtoernooi in Londen in vier sets af met de Amerikaan Aleksandar Kovacevic: 6-3 6-7 (2) 6-4 6-0.

De 30-jarige Van de Zandschulp was de eerste van de drie Nederlanders die zijn toegelaten tot het hoofdtoernooi van het belangrijkste grastoernooi van het jaar. Jesper de Jong en Tallon Griekspoor komen later in actie.

Van de Zandschulp hoopt het dit jaar beter te doen dan de voorgaande drie jaren, waarin hij telkens strandde in de tweede ronde. De beste prestatie van Van de Zandschulp op Wimbledon is het bereiken van de vierde ronde in 2022.

Eerste set

Van de Zandschulp, de huidige nummer 54 van de wereld, opende sterk en plaatste al vroeg in de eerste set een break. Die voorsprong wist hij vast te houden, waardoor hij de set met 6-3 pakte.

Kovacevic, de nummer 69 van de wereld, nam in de tweede set het initiatief over en kwam na een snelle break met 3-0 voor. Van de Zandschulp dreigde zelfs met 4-0 achter te komen, maar hij herpakte zich door alsnog zijn eigen servicegame te winnen en daarna direct zijn tegenstander te breken. De set mondde bij een stand van 6-6 uit in een tiebreak, die Van de Zandschulp verloor met 7-2.

Derde set

In de derde set ging de stand lang gelijk op. Van de Zandschulp kreeg in de tiende game kansen om de set via een break te winnen. Op het vierde setpoint was het raak: 6-4. Daarna was de Nederlander helemaal los. Hij gaf zijn Amerikaanse tegenstander serverend en retournerend vrijwel geen kans meer. Hij won de vierde set zelfs met 6-0.

Van de Zandschulp treft in de tweede ronde de winnaar van de partij tussen de Russen Andrej Roeblev en Roman Safioellin.