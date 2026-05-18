Regionaal meer geluidshinder om aanpassing vertrekroute Schiphol

Economie
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 16:00
SCHIPHOL (ANP) - Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voert volgende maand twee veiligheidsmaatregelen door voor vertrekkende vliegtuigen vanaf Schiphol. Zo vliegen toestellen die tussen 23.00 uur en 06.00 uur opstijgen vanaf de Polderbaan en naar het zuiden gaan, een andere route. Dit leidt op sommige plekken in Nederland tot meer geluidsoverlast, erkent LVNL.
Door deze maatregel vliegen vanaf 11 juni tussen die tijdstippen meer vliegtuigen over de regio Castricum/Heiloo in Noord-Holland en juist minder over de regio Zaanstad/Amsterdam. Volgens LVNL gaat het om ongeveer zeshonderd vluchten per jaar. De verandering houdt in dat vliegtuigen ter hoogte van het dorp Limmen in de gemeente Castricum een bocht naar links maken, een stuk over zee vliegen en vervolgens in de buurt van Noordwijk (Zuid-Holland) weer boven land komen.
Enkele gemeenten hebben volgens LVNL vanwege de extra geluidsoverlast bezwaar gemaakt tegen dit besluit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
