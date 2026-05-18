Wall Street begint lager na nieuwe waarschuwing Trump aan Iran

Economie
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 15:51
NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn met verliezen begonnen aan de nieuwe week. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. President Donald Trump waarschuwde dat "de klok tikt" en dat er "niets meer over zal zijn" van Iran als het land niet snel in actie komt. Hij lichtte niet toe welke stappen hij van Iran verwachtte of welke gevolgen dat zou kunnen hebben.
Trump spreekt naar verwachting dinsdag met zijn nationale veiligheidsteam over de militaire opties tegen Iran. Eerder sprak hij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de oorlog. The New York Times en Israëlische media berichtten daarnaast dat de twee landen zich mogelijk opmaken voor een hervatting van de aanvallen op Iran.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 49.504 punten en de S&P 500-index stond een fractie lager op 7409 punten. Techbeurs Nasdaq ging wel iets omhoog, met 0,1 procent tot 26.233 punten.
