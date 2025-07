Reisbureaus: niet meer over land van Thailand naar Cambodja

DEN HAAG (ANP) - Reisorganisaties laten Nederlandse reizigers de grens tussen Thailand en Cambodja niet meer over land oversteken. Ze doen dat nu met het vliegtuig vanwege het recent opgelaaide conflict tussen de twee landen. Dit melden Djoser, Verre Reizen en Riksja Travel, die rondreizen naar beide landen aanbieden. Via deze reisorganisaties zijn momenteel honderden Nederlanders op vakantie in Thailand of Cambodja.

De negenhonderd Nederlanders die via Riksja Travel in beide landen zijn, zitten niet in het conflictgebied, zegt directeur Fenny Koppen. "Maar wij houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten."

Directeur Jur Nijman van Verre Reizen, dat individuele rondreizen aanbiedt, laat weten dat via zijn organisatie tien mensen nu of binnenkort in Thailand of Cambodja zijn en nu per vliegtuig reizen. Ze zitten volgens hem ver van de grensregio. "Ze krijgen het conflict eigenlijk niet mee", stelt hij. Komende weken vertrekken ongeveer 130 mensen naar zeker een van de landen.