Tourpeloton op weg naar drie Alpencols

VIF (ANP) - De renners in de Tour de France zijn om 12.20 uur begonnen aan de eerste van twee ritten in de Alpen. Op de eerste dag van dat tweeluik staan drie beklimmingen van de buitencategorie op het programma. Onderweg moeten de Col du Glandon en de Col de la Madeleine worden bedwongen. De finish ligt in Courchevel na de beklimming van de Col de la Loze. Daar ligt de finish op een hoogte van 2304 meter, het is het zogenoemde 'dak van de Tour' dit jaar.

Vroeg in de rit zal met name Jonathan Milan zich inspannen om de tussensprint te winnen, de streep ligt na 23 kilometer in Rioupéroux. De Italiaan is de drager van de groene puntentrui en moet toeslaan op het vlakke. Zijn voornaamste concurrent is geletruidrager Tadej Pogacar, die wellicht de ambitie heeft om de Alpenrit te winnen. Hij verdedigt een voorsprong van ruim vier minuten op de Deen Jonas Vingegaard. De finish van de rit wordt verwacht rond 17.20 uur.

De Tour de France eindigt zondag in Parijs.