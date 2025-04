Rekenkamer: EU gaat doelen voor microchips niet halen

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie slaagt er waarschijnlijk niet in om in 2030 een vijfde van de wereldwijde markt voor microchips voor haar rekening te nemen. Dat concludeert de Europese Rekenkamer (ERK) maandag in een nieuw rapport. Volgens de ERK is de EU-strategie voor de microchipsector "dringend aan een realitycheck toe".

De Europese Commissie heeft vooruitgang geboekt bij het produceren van meer en betere microchips. Maar het streefdoel van een aandeel van 20 procent lijkt vooral een stip op de horizon, ziet Annemie Turtelboom van het ERK. "Om het namelijk te halen zouden we onze productiecapaciteit tegen 2030 ongeveer moeten verviervoudigen. Met ons huidige tempo zal het nog lang duren voordat we dit doel bereiken."

Tot 2030 maakt de EU 86 miljard euro vrij onder de zogeheten Chips Act, waarvan 4,5 miljard via de Commissie. "Ter vergelijking: de grootste fabrikanten ter wereld hebben 405 miljard euro aan investeringen begroot voor een periode van slechts drie jaar, van 2020 tot 2023. De financiële kracht van de Chips Act is daar dus niets bij", zegt de rekenkamer.

Grote ondernemingen

Chipproductie is een "snel evoluerende sector met hevige geopolitieke concurrentie", zegt Turtelboom. De invoer van grondstoffen, hoge energiekosten en geschoolde werknemers vormen verder ook een uitdaging voor het concurrentievermogen van de EU-chipsector.

Bovendien bestaat de sector in de EU vooral uit grote ondernemingen. "De annulering, vertraging of mislukking van één enkel project kan daarom al een aanzienlijke impact hebben", ziet de ERK.

De rekenkamer acht het dan ook onwaarschijnlijk dat het EU-aandeel in de microchipsmarkt de komende jaren sterk zal toenemen. De Chips Act, die in februari 2022 werd ingevoerd, wordt volgend jaar geëvalueerd en mogelijk aangepast.