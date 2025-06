Renault praat met Franse overheid over droneproductie in Oekraïne

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Renault heeft gesprekken gevoerd met het Franse ministerie van Defensie over het produceren van drones in Oekraïne. Een woordvoerder van de Franse autofabrikant bevestigde dat het bedrijf is benaderd door de Franse overheid. Er hebben gesprekken plaatsgevonden, maar er is in dit stadium nog geen beslissing genomen. Het bedrijf wacht op nadere details van het ministerie.

De Franse nieuwszender France Info meldde zondag dat Renault waarschijnlijk gaat samenwerken met een klein bedrijf om productielijnen op te zetten op tientallen of honderden kilometers van de frontlinie. De drones zouden kunnen worden gebruikt door Oekraïne en Franse strijdkrachten.

Franse autoriteiten wilden geen commentaar geven. Vrijdag zei minister van Defensie Sébastien Lecornu wel dat een grote Franse autofabrikant de krachten zou bundelen met een klein Frans defensiebedrijf om productielijnen in Oekraïne uit te rusten voor het maken van drones. Hij noemde de autofabrikant niet bij naam.