Bloomberg: Meta overweegt miljardeninvestering in Scale AI

MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Facebook-moederbedrijf Meta Platforms is in gesprek om een investering van miljarden dollars te doen in de start-up Scale AI, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met de financiering voor progressie op het gebied van kunstmatige intelligentie zou meer dan 10 miljard dollar gemoeid kunnen zijn, aldus sommige bronnen. Daarmee zou het een van de grootste private financieringsrondes ooit worden.

Meta-baas Mark Zuckerberg heeft AI topprioriteit gemaakt en zei in januari dat zijn bedrijf dit jaar tot 65 miljard dollar zou uitgeven aan gerelateerde projecten. Het in 2016 opgerichte Scale AI, dat onder andere Microsoft en ChatGPT-maker OpenAI als klanten heeft, levert diensten voor het labelen van data om bedrijven te helpen bij het trainen van AI-modellen.

De voorwaarden van de ophanden zijnde deal zouden nog niet definitief zijn en kunnen dus nog veranderen. Woordvoerders van Scale AI en Meta wilden geen commentaar geven aan Bloomberg.