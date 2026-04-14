ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Renault schrapt duizenden ingenieursbanen

Economie
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 18:52
anp140426173 1
PARIJS (ANP) - Het Franse autoconcern Renault gaat het aantal ingenieursbanen de komende twee jaar tot 20 procent verminderen. Daarmee wil de autofabrikant de organisatie stroomlijnen onder druk van toenemende concurrentie, vooral uit China.
Het concern heeft momenteel meer dan 11.000 ingenieurs wereldwijd in dienst. De precieze invulling van de ingreep wordt per land bepaald door lokale managers, zegt een woordvoerder tegen persbureau Bloomberg. Volgens Renault is er geen sprake van gedwongen ontslagen.
Vrijdag maakte concurrent Stellantis bekend 650 ingenieursbanen te schrappen op de onderzoeks- en ontwikkelingslocatie van Opel in Rüsselsheim in Duitsland.
loading

209475731_m

IMG_3604

images

anp140426047 1

photosplitter-1776107090479

anp130426176 1

Loading