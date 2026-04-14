OM eist levenslang tegen jeugdvriend Taghi voor oude moorden

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 18:49
SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Jaouad W. (46) voor zijn betrokkenheid bij vijf moorden, gepleegd tussen 2011 en 2014. Het OM vindt de verdenkingen tegen W. "te ernstig en schokkend" voor een tijdelijke celstraf. "Verdachte heeft zijn recht om deel te nemen aan onze samenleving met het plegen van deze feiten verspeeld."
Justitie noemt de jeugdvriend van Ridouan Taghi een "vertrouweling" en een "onmisbare schakel" in diens moordorganisatie.
De zaak draait om een dubbele liquidatie van twee mannen (47 en 53) bij een hotel in Houten in 2011, om de moord op een 22-jarige en een 38-jarige man in 2014 in Amersfoort en de liquidatie van een man (68) in het Brabantse Steenbergen, datzelfde jaar. Allemaal gepleegd in het drugscircuit.
Het proces van W. gaat op 20 april verder met het pleidooi van de verdediging.
POPULAIR NIEUWS

209475731_m

Hoeveel dagen mag je een caravan of camper voor de deur parkeren voordat je in de problemen komt?

IMG_3604

IEA-baas: olie gaat nog veel duurder worden

images

Een 19‐jarige Olympisch kampioen die haar sport wil opgeven omdat volwassenen haar online collectief tot ‘vette zeug’ bombarderen – hoe normaal is dit eigenlijk nog?

anp140426047 1

Jetten na lang diner met Trump: 'te kort om elkaar te overtuigen' (+rare video)

photosplitter-1776107090479

Trumps frontale aanval op paus Leo jaagt gelovige kiezers richting de Democraten

anp130426176 1

Jetten vindt Amerikaanse blokkade van Iran onwenselijk

