OM eist levenslang tegen jeugdvriend Taghi voor oude moorden

SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Jaouad W. (46) voor zijn betrokkenheid bij vijf moorden, gepleegd tussen 2011 en 2014. Het OM vindt de verdenkingen tegen W. "te ernstig en schokkend" voor een tijdelijke celstraf. "Verdachte heeft zijn recht om deel te nemen aan onze samenleving met het plegen van deze feiten verspeeld."

Justitie noemt de jeugdvriend van Ridouan Taghi een "vertrouweling" en een "onmisbare schakel" in diens moordorganisatie.

De zaak draait om een dubbele liquidatie van twee mannen (47 en 53) bij een hotel in Houten in 2011, om de moord op een 22-jarige en een 38-jarige man in 2014 in Amersfoort en de liquidatie van een man (68) in het Brabantse Steenbergen, datzelfde jaar. Allemaal gepleegd in het drugscircuit.

Het proces van W. gaat op 20 april verder met het pleidooi van de verdediging.