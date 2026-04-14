Staatssecretaris: geopolitiek belang haven is lang onderschat

ROTTERDAM (ANP) - Het geopolitieke belang van de Rotterdamse haven is lang onderschat geweest. Dat zei staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk op het Havencongres Rotterdam. Volgens hem is er nu meer urgentie. In de haven is eind vorig jaar een terrein gereserveerd waar militair materieel kan worden overgeslagen.

Boswijk kreeg bijval van topman van Havenbedrijf Rotterdam Boudewijn Siemons die zei "dat we niet naïef moeten zijn". De haven moet volgens hem weerbaarder worden. "Daarom moeten we defensie in de haven willen hebben. Dat is een verantwoorde keuze. Zeker als het nog een beetje spannender wordt."

Maar volgens Siemons is de beste verdediging een sterke economie. Daarvoor moet Europa minder naïef zijn, stelt hij. Het lukt volgens de haventopman nog onvoldoende om onafhankelijk te zijn van China en de VS. "We doen gewoon niet mee, we zijn niet relevant genoeg, we zijn afhankelijk."

'Strategische relevantie'

Waar Europa eerst afhankelijk was van fossiele brandstoffen, ziet Siemons dat veranderen. Volgens hem worden in de VS en China hernieuwbare brandstoffen geproduceerd voor de Europese markt. "We zijn fossiele afhankelijkheid aan het inruilen voor hernieuwbare afhankelijkheid."

De haventopman benadrukte dat het belangrijk is om die afhankelijkheid zoveel mogelijk wederzijds te maken. "Anders kan een Amerikaanse of andere president zeggen: je moet dit handelsakkoord tekenen, anders sluit ik je af van ammoniak", legde hij uit.

Siemons verwees daarbij naar "strategische relevantie" uit het adviesrapport van oud-topman van ASML Peter Wennink. Wennink sprak ook op het havencongres en ziet in het behalen van die relevantie een belangrijke rol voor Rotterdam. Volgens hem kan de haven een broedplek zijn voor "nieuwe energievormen".