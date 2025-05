Retailbranche wil tegemoetkoming ondernemers om hinder NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers in Zuid-Holland moeten een tegemoetkoming krijgen voor de omzet die zij mislopen door de NAVO-top, betoogt INretail. Volgens de retailbrancheorganisatie merken ondernemers nu al minder bezoekers en omzet in Den Haag, waaronder in de buurt van het World Forum, waar de top in juni plaatsvindt.

De Rijksoverheid heeft vorige maand opgeroepen de Randstad te mijden rond en tijdens de NAVO-top. Volgens INretail werkt dat een ontmoedigingsbeleid in de hand als het gaat om het bezoeken van winkels. "De kosten die je via je omzet moet terugverdienen, lopen iedere dag wel gewoon door", legt algemeen directeur Jan Meerman van INretail uit. "Ondernemers die dag in, dag uit bijdragen aan de levendigheid van Den Haag komen dan in de problemen."

Ondernemers zouden een vast bedrag moeten ontvangen, vindt INretail. Dat moet oplopen naarmate de hinder zwaarder en langduriger wordt. "Praktisch, rechtvaardig en maatschappelijk verdedigbaar", noemt de brancheorganisatie dat. "De overheid kan zo duidelijk maken dat nationale veiligheid niet ten koste hoeft te gaan van lokale ondernemers."

Horeca

Ook pleit INretail voor een publiekscampagne na afloop van de top. Die moet ervoor zorgen dat het publiek de winkels in en rond Den Haag weer weet te vinden.

Niet alleen de retail in en rond Den Haag verwacht minder bezoekers, ook de horeca. Uit een rondgang eerder deze maand kwam naar voren dat mensen restaurantreserveringen hebben afgezegd en horecabedrijven omzetverlies vrezen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaf aan dat ondernemers zich zorgen maken over de slechtere bereikbaarheid van bijvoorbeeld het strand van Scheveningen.