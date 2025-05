Prijs voor onderzoek naar gezonder leven kinderen in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Voedingswetenschapper Jaap Seidell van de Vrije Universiteit heeft een prijs gekregen voor zijn inspanningen voor een gezondere leefomgeving voor kinderen in Amsterdam. Deze Impact Award wordt eenmalig toegekend in het kader van Amsterdam 750 jaar.

Seidell zette twintig jaar geleden de opleiding Gezondheidswetenschappen op aan de VU. De rode draad in zijn onderzoeken is een gezondere omgeving voor kinderen. Volgens hem ontstaan chronische welvaartsziekten al in de kindertijd, door ongezonde voeding, maar ook door gebrek aan kennis en geld in de gezinnen waar de kinderen opgroeien. Zijn hele carrière heeft Seidell geijverd voor het voorkomen van zulke ziekten met talrijke Amsterdamse programma's. Die kregen ook landelijk navolging, zoals het programma Gezonde Schoolkantines, het Nationaal Preventieakkoord en strengere voedingsmarketingregels voor kinderen.

De Impact Awards zijn voor onderzoekers die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de maatschappij.