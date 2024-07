NOS komt met journaal in makkelijke taal

De NOS maakt vanaf 2 september een journaal in makkelijke taal. De nieuwsuitzending is voor iedereen die graag op de hoogte blijft, maar voor wie het lastig is het nieuws te volgen, aldus de omroep. Het NOS Journaal in Makkelijke Taal is rustiger en bevat meer uitleg dan andere journaals.

De NOS onderzocht samen met de Stichting Lezen en Schrijven en met mensen die zelf moeite hebben met lezen en schrijven hoe ze het nieuws makkelijker te volgen kunnen maken. Het nieuwe journaal bevat minder onderwerpen, de presentator geeft meer uitleg en er worden geen moeilijke woorden gebruikt.

Het nieuwe journaal is vanaf 2 september elke werkdag om 17.00 uur te zien op NPO 1.