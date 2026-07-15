Reuters: betaalverwerker Stripe biedt 53 miljard dollar op PayPal

SAN JOSE (ANP/RTR) - Betaalverwerkingsbedrijf Stripe heeft samen met private-equitybedrijf Advent International een bod uitgebracht op digitale betalingsverwerker PayPal. Dat meldt Reuters op basis van ingewijden. Stripe en Advent zouden volgens de bronnen 60,50 dollar per aandeel bieden, waardoor het totale bod op ongeveer 53 miljard dollar uitkomt.

De beide partijen willen gezamenlijk eigenaar worden met een gelijk aandeel en zouden dus niet van plan zijn om PayPal op te splitsen. PayPal werd eind jaren 90 opgericht en was een van de eerste spelers op het gebied van digitale betalingen. Het bedrijf heeft het inmiddels lastig met concurrenten als Apple en Alphabet. In mei werd bekend dat PayPal de komende twee tot drie jaar 20 procent van zijn personeel zou willen ontslaan.

Stripe is dit jaar al langer op overnamekoers. Het bedrijf kocht onlangs stablecoinaanbieder Bridge en cryptowalletaanbieder Privy, waarmee het zijn activiteiten rond cryptobetalingen verder heeft uitgebreid.