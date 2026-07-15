Meer aanslagen met explosieven buiten Randstad en Oost-Brabant

DEN HAAG (ANP) - Vorig jaar zijn er minder aanslagen met explosieven geweest in de Randstad en Oost-Brabant dan een jaar eerder. Wel vonden er in de rest van het land meer aanslagen of pogingen daartoe plaats met bijvoorbeeld illegaal vuurwerk of bommen. Dat blijkt uit cijfers die het ANP via een Woo-verzoek heeft opgevraagd bij de politie.

Met name in het midden en oosten van het land zijn vaker incidenten met explosieven geregistreerd. Ook in Zeeland en West-Brabant nam het flink toe.

De sterkste daling was in de regio Amsterdam. Daarna volgen Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant. Ondanks de afname worden in de regio Rotterdam nog steeds de meeste aanslagen met explosieven gepleegd. Hierna volgen de regio's Midden-Nederland en Amsterdam. In Limburg vonden de minste van deze incidenten plaats.

Offensief tegen Explosies

Het ANP heeft Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het Offensief tegen Explosies, om een reactie gevraagd, maar ze heeft nog niet gereageerd. Het Offensief is een initiatief van de overheid om het aantal aanslagen met explosieven te verminderen.

Eerder meldde de politie dat het totale aantal explosies in Nederland in 2025 vergelijkbaar was met dat van het jaar ervoor. In zowel 2025 als 2024 waren er ruim 1500 aanslagen met explosieven of pogingen daartoe. In 2023 ging het nog om zo'n 900 incidenten. In enkele tientallen gevallen ging het explosief niet af. Aanslagen en pogingen daartoe worden het vaakst gepleegd bij woningen. In de wintermaanden vinden de meeste explosies plaats.

Het is nog niet bekend hoeveel aanslagen met explosieven er tot dusver in 2026 plaatsvonden. Het ANP heeft deze cijfers opgevraagd bij de politie.