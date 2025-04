Reuters: China schrapt heffing op import van Amerikaanse ethaan

BEIJING (ANP) - China heeft het importtarief van 125 procent op de import van ethaan uit de Verenigde Staten, dat eerder deze maand was ingevoerd, ingetrokken. Dit meldt persbureau Reuters dinsdag op basis van ingewijden.

Vorige week waren er al berichten dat de Chinese overheid overwoog voor sommige Amerikaanse goederen importheffingen op te schorten. De economische gevolgen van de handelsoorlog zouden zwaar drukken op bepaalde industrieën. Dat ging toen ook over ethaan. China is 's werelds grootste plasticproducent. Sommige fabrieken in die sector zijn afhankelijk van ethaan, dat voornamelijk wordt geïmporteerd uit de Verenigde Staten.

Beijing heeft volgens Reuters al tariefvrijstellingen verleend voor sommige andere producten, waaronder geneesmiddelen, bepaalde chips en vliegtuigmotoren. Ook vroeg het land aan Chinese bedrijven om kritieke goederen te noemen die wat hen betreft vrijgesteld zouden moeten worden van de heffingen.