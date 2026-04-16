Reuters: Duitse regering verlaagt groeiverwachtingen economie

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse regering verlaagt de groeiverwachtingen voor de economie voor dit jaar en volgend jaar. Dat melden bronnen in Berlijn aan persbureau Reuters. De inflatieverwachtingen worden juist naar boven bijgesteld als gevolg van de sterk gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.

Volgens Reuters zal de groei dit jaar nu uitkomen op 0,5 procent, van een eerder voorspelde 1 procent. Voor 2027 wordt nu door de regering een groei verwacht van 0,9 procent. Hier werd eerder op 1,3 procent gerekend.

De inflatie in de grootste economie van Europa zou dit jaar dan naar 2,7 procent stijgen. In 2027 wordt een inflatie voorzien van 2,8 procent.

De regering komt op 22 april met officiële nieuwe prognoses. Het Duitse ministerie van Economische Zaken wilde geen commentaar geven tegen Reuters.

Eerder deze week kwam het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ook al met een verlaging van de groeiramingen voor Duitsland. Het IMF denkt nu dat de Duitse economie dit jaar met 0,8 procent zal groeien en volgend jaar met 1,2 procent. Dat is in beide gevallen 0,3 procentpunt minder dan eerder werd gedacht.