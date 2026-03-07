ECONOMIE
Reuters: EU onderzoekt hulp voor bedrijven bij energiekosten

Economie
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 14:45
anp070326094 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie onderzoekt of ze de druk op bedrijven die worstelen met de hoge energieprijzen kan verlichten, onder andere door te kijken naar energiebelastingen, kosten voor het elektriciteits- en gasnetwerk en CO2-kosten. Dat staat in een document dat door persbureau Reuters is ingezien.
Brussel zoekt naar snelle oplossingen nadat bedrijven waarschuwden dat ze niet kunnen concurreren met rivalen in China en de VS, zelfs nog voor de stijging van de olie- en gasprijzen deze week veroorzaakt door de Iranoorlog. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, beloofde opties te presenteren voor EU-leiders om te overwegen tijdens een top op 19 maart.
Volgens het document onderzoekt Brussel kortetermijnmaatregelen om de zwaarst getroffen regio's en sectoren te helpen. Dit moet gebeuren zonder de klimaatwetten aan te tasten, die Europa moeten omvormen naar een goedkoper, CO2-arm energiesysteem.
