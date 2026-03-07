Verdachte moord Haagse garagehouder vrijgelaten voor uitspraak

DEN HAAG (ANP) - Ruben B., de verdachte van de moord op de Haagse garagehouder Loek van Dam in 1992, is enkele weken voordat de rechtbank uitspraak doet in de heropende zaak vrijgelaten. Dat bevestigt zijn advocaat Elizabeth Bijl na berichtgeving door Omroep West.

De raadsvrouw noemt het opmerkelijk dat een verdachte nog voor de uitspraak wordt vrijgelaten. Dat duidt er volgens haar op dat haar cliënt niet zal worden veroordeeld. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt door de rechtbank op de hoogte te zijn gesteld van de vrijlating van B., maar wil daar verder niet op reageren. "Wij wachten het vonnis van de rechtbank af", aldus een woordvoerder van het OM.

Het OM eiste vorige maand veertien jaar cel tegen de 71-jarige B. voor betrokkenheid bij de moord in Den Haag. Van Dam (64) werd op 27 januari van dat jaar in zijn garage in de Kritzingerstraat van achteren doodgeschoten met zes kogels, twee in zijn achterhoofd en vier in zijn rug. De zaak werd heropend na een anonieme tip in 2022.