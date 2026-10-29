ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reuters: handelaren kopen snellere toegang tot berichten Trump

Economie
door anp
anp291026009 1
Volg ons op Google Nieuws
SARASOTA (ANP/RTR) - Nieuws- en dataorganisatie Bloomberg zou een van de klanten zijn die op socialmediaplatform Truth Social eerder toegang krijgen tot berichten van de president. Dat schrijft persbureau Reuters, dat op basis van ingewijden ook handelsondernemingen Susquehanna International Group en ⁠Jump Trading aanwijst als gebruikers van de dienst Truth API.
Truth Social, dat voor meer dan 40 procent in handen is van president Donald Trump en zijn familie, kwam afgelopen zomer onder vuur te liggen om de plannen voor Truth API. De service, die tussen de 60.000 en 100.000 dollar per maand zou gaan kosten, was volgens persvrijheidsorganisaties als de Freedom of the Press Foundation "buitengewoon corrupt en onwettelijk".
Trump laat zich frequent en over uiteenlopende onderwerpen uit via zijn Truth Social-account. Die berichten kunnen schommelingen op de financiële markt veroorzaken waar handelaren als Susquehanna en Jump Trading, allebei zogenoemde High-Frequency Trading (HFT)- of flitshandelondernemingen, op in kunnen springen. Bloomberg voorziet naast zijn bredere nieuwstak ook in marktinformatie en analyses voor financiële instellingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec790c62-e429-4b67-9ffe-8137d9319769

Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten

shutterstock_2695635061 abp

Stop je vanaf 2027 bij de overheid of in het onderwijs zonder nieuwe baan? Na drie maanden krijgt je partner standaard geen nieuw partnerpensioen meer

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

IMG_5193

Eerste nachtvorst op komst: buitenkraan, kuipplanten en nog 3 klussen die je vóór dinsdag regelt

IMG_5191

Ga je met ABP-pensioen samenwonen of hertrouwen? Dan kan je pensioen van de ene op de andere dag omlaag

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

Loading