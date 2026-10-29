Reuters: handelaren kopen snellere toegang tot berichten Trump

SARASOTA (ANP/RTR) - Nieuws- en dataorganisatie Bloomberg zou een van de klanten zijn die op socialmediaplatform Truth Social eerder toegang krijgen tot berichten van de president. Dat schrijft persbureau Reuters, dat op basis van ingewijden ook handelsondernemingen Susquehanna International Group en ⁠Jump Trading aanwijst als gebruikers van de dienst Truth API.

Truth Social, dat voor meer dan 40 procent in handen is van president Donald Trump en zijn familie, kwam afgelopen zomer onder vuur te liggen om de plannen voor Truth API. De service, die tussen de 60.000 en 100.000 dollar per maand zou gaan kosten, was volgens persvrijheidsorganisaties als de Freedom of the Press Foundation "buitengewoon corrupt en onwettelijk".

Trump laat zich frequent en over uiteenlopende onderwerpen uit via zijn Truth Social-account. Die berichten kunnen schommelingen op de financiële markt veroorzaken waar handelaren als Susquehanna en Jump Trading, allebei zogenoemde High-Frequency Trading (HFT)- of flitshandelondernemingen, op in kunnen springen. Bloomberg voorziet naast zijn bredere nieuwstak ook in marktinformatie en analyses voor financiële instellingen.