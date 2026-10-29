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Rechter weigert apart houden duizenden stemmen Californië

Samenleving
door anp
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LOS ANGELES (ANP/RTR) - Een rechter in Los Angeles heeft een verzoek afgewezen om de stemmen van 20.000 mensen in Californië voorlopig niet mee te tellen in de midterms. Het ministerie van Justitie had daarom gevraagd, omdat de regering van president Donald Trump beweert dat het gaat om mensen die waarschijnlijk geen staatsburgers zijn.
In zijn vonnis haalde de rechter flink uit naar de inmenging van de federale regering. "Als de uitvoerende macht stemmen ongeldig kan verklaren en kan dreigen met het verstoren van een lopende verkiezing op basis van onbewezen beschuldigingen, dan verkeert onze democratie in gevaar."
Californië stelt dat het stevige procedures heeft om te garanderen dat stemmers de Amerikaanse nationaliteit bezitten. Volgens de staat zijn de beweringen van het ministerie van Justitie gebaseerd op "twijfelachtige gegevens" en zou het inwilligen van de eisen van het ministerie ertoe kunnen leiden dat stemgerechtigde burgers hun stemrecht verliezen.
Tijdens de midterms op 3 november kiezen Amerikanen het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat. Californië, de staat met de meeste inwoners, heeft 52 zetels in het Huis. De staat heeft overwegend Democratische kiezers en is vaker het doelwit van aanvallen van Trump, onder meer over de aanpak van ongedocumenteerden.
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