Reuters: Meta verdient miljarden aan frauduleuze advertenties

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 16:02
bijgewerkt om donderdag, 06 november 2025 om 16:04
Meta verdient miljarden dollars aan frauduleuze advertenties op zijn platforms als Facebook, WhatsApp en Instagram. Dat staat in interne documenten van het socialemediabedrijf die persbureau Reuters heeft ingezien.
In een document van eind vorig jaar schat Meta dat ongeveer 10 procent van zijn jaaromzet afkomstig zal zijn van advertenties voor oplichterspraktijken of verboden producten, schrijft Reuters. Dat zou neerkomen op ongeveer 16 miljard dollar.
Een ander document, ook van eind 2024, stelt dat Meta jaarlijks ongeveer 7 miljard dollar verdient aan advertenties met een groot risico op oplichting. Gemiddeld tonen de platforms per dag naar schatting 15 miljard advertenties met duidelijke aanwijzingen voor fraude, staat volgens Reuters in een andere memo.
Een woordvoerder van Meta zegt tegen het persbureau dat de ingeziene documenten een "selectief beeld schetsen". Volgens hem was de bewering dat 10 procent omzet aan fraude gelinkt is "een grove en overmatig inclusieve inschatting".
