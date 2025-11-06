Struijs: twee zetels 50PLUS kunnen belangrijk zijn

DEN HAAG (ANP) - 50PLUS zal zich als kleine partij bescheiden opstellen in de formatie, zei fractievoorzitter Jan Struijs voor zijn gesprek met verkenner Wouter Koolmees (D66). Maar hij zegt ook dat de twee zetels waarmee 50PLUS in de Tweede Kamer komt "belangrijke zetels" kunnen zijn. Coalitiedeelname sluit hij ook niet uit.

Struijs zegt met veel partijen te kunnen samenwerken en plaatst zichzelf "echt midden op de middenstip" in het politieke spectrum. "Als ik het over seniorenwoningen heb en de armoedegrens bij AOW'ers, dan ben ik links. En als ik het over migratie heb, ben ik rechts."