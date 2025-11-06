ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Struijs: twee zetels 50PLUS kunnen belangrijk zijn

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 16:19
anp061125167 1
DEN HAAG (ANP) - 50PLUS zal zich als kleine partij bescheiden opstellen in de formatie, zei fractievoorzitter Jan Struijs voor zijn gesprek met verkenner Wouter Koolmees (D66). Maar hij zegt ook dat de twee zetels waarmee 50PLUS in de Tweede Kamer komt "belangrijke zetels" kunnen zijn. Coalitiedeelname sluit hij ook niet uit.
Struijs zegt met veel partijen te kunnen samenwerken en plaatst zichzelf "echt midden op de middenstip" in het politieke spectrum. "Als ik het over seniorenwoningen heb en de armoedegrens bij AOW'ers, dan ben ik links. En als ik het over migratie heb, ben ik rechts."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2597974779

Orthopeed waarschuwt: “Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen”

shutterstock_2403533323

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

ANP-525081073

Zo hou je je huis warm en je energierekening laag: 10 bespaartips van Milieu Centraal

78366924_m

Waarom krimpen je kleren in de was en kun je ze herstellen?

anp051125214 1

Timmermans: heel onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in politiek

fermentedfibers_4x3a

Deze nieuwe techniek kan wereldhonger bestrijden én maakt textielproductie groener

Loading