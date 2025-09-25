Reuters: nieuwe Europese boete voor Google dreigt

BRUSSEL (ANP) - Google krijgt waarschijnlijk in de komende maanden een tweede grote boete onder de nieuwe Europese regels voor techbedrijven. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De Europese Commissie zou bezig zijn met het opstellen van een besluit.

Als mededingingshandhaver van de Europese Unie legde de Commissie Google deze maand een boete van bijna 3 miljard euro op. Dat was vanwege het schenden van de concurrentieregels rond onlineadvertenties. Volgens Brussel had Google misbruik gemaakt van zijn sterke marktpositie door eigen advertentieplatforms een concurrentievoordeel te geven ten opzichte van rivalen.

De tweede, dreigende boete houdt verband met beschuldigingen die in maart werden geuit. Google zou eigen diensten als Google Shopping, Google Flights en Google Hotels bevoordelen ten opzichte van concurrenten. De zoekmachinegigant is er volgens Reuters niet in geslaagd de zorgen hierover van vergelijkingssites, luchtvaartmaatschappijen en hotels weg te nemen.