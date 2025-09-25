ECONOMIE
Zeker 17 doden bij gevangenisrel in Ecuador

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 19:43
QUITO (ANP/AFP/RTR) - Bij een gevangenisrel in het noorden van Ecuador zijn zeker zeventien mensen om het leven gekomen, meldt het bestuur van de gevangenis. Er zijn gevechten ontstaan tussen rivaliserende bendes. Het is de tweede dodelijke rel in een gevangenis in Ecuador in een paar dagen tijd. Afgelopen maandag werden dertien gevangenen en een bewaker gedood in het zuidwesten van het land.
De rivaliserende bendes strijden volgens de overheid om grondgebied en controle binnen het gevangenissysteem. Sinds 2021 zijn ongeveer vijfhonderd gevangenen overleden door dit soort bendegeweld.
