Reuters: Nvidia-topman had relatie met nog een werknemer

SANTA CLARA (ANP/RTR) - De bij AI-chipmaker Nvidia vertrokken topman Jensen Huang had nog een relatie met een medewerkster van het bedrijf. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Eerder werden twee andere buitenechtelijke relaties van Huang bekend, waarna hij moest vertrekken als hoogste baas bij Nvidia.

Eerder kwam aan het licht dat Huang een relatie had met Alice Huang (geen familie), een bestuurder van datacenterbedrijf Megaspeed dat klant was van Nvidia. Amerikaanse inlichtingendiensten verdenken haar ervan als spion voor China te werken. Deze week werd bekend dat de Nvidia-topman ook een relatie had met Kimberly Powell, vicepresident gezondheidszorg bij het concern.

Reuters zegt geen contact te hebben kunnen leggen met de medewerkster, die niet bij naam wordt genoemd. Nvidia weigerde commentaar.