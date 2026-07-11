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Moskou zegt wapenfabrieken te hebben geraakt, Kyiv reeks boten

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 juli 2026 om 12:55
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MOSKOU/KYIV (ANP/RTR) - Rusland zegt in de nacht van vrijdag op zaterdag een reeks centra in de regio Kyiv voor de productie van onder meer drones te hebben geraakt met precisieaanvallen met raketten. Oekraïne stelt in de Zee van Azov boten te hebben geraakt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in bezet Oekraïne te belemmeren.
Het Oekraïense leger claimt ruim twintig schepen die brandstof vervoeren, vier sleepboten, twee vrachtschepen en een baggerschip te hebben geraakt. Het is niet duidelijk wat er met die vaartuigen zou zijn gebeurd.
Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in Kyiv twee fabrieken voor de productie van "onbemande luchtvaartuigen" voor de middellange- en lange afstand zijn getroffen. Moskou maakt ook melding van aanvallen op havens aan of bij de Zwarte Zee, met name in Odesa, een haven even ten zuiden van Odesa en een haven aan de rivier de Donau aan de grens met Roemenië.
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