Reuters: Tesla misleidde RDW voor toestemming zelfrijdende auto's

AUSTIN (ANP/RTR) - Tesla heeft statistieken rond veiligheidsclaims mooier voorgedaan dan ze waren om goedkeuring te krijgen voor zelfrijdende auto's op de weg in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van persbureau Reuters. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is daarmee volgens de onderzoekers misleid.

Sinds april mogen Tesla-rijders, na goedkeuring van de RDW, zonder handen aan het stuur door het verkeer gaan, zolang ze als bestuurder blijven opletten. Tesla benaderde de RDW in november 2024 en beweerde dat 'toenemend gebruik' van het systeem zou leiden tot veiligere wegen. Na meer dan een jaar testen en overleg met Tesla keurde de RDW de aanvraag goed.

Volgens Tesla-topman Elon Musk en andere leidinggevenden zou het geavanceerde rijhulpsysteem Full Self-Driving (Supervised) tot wel tien keer veiliger zijn dan een menselijke bestuurder. Onderzoekers noemen de data tegenover Reuters misleidend en gebaseerd op een onrealistische aanname.

ANP heeft de RDW om een reactie gevraagd.