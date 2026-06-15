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Drutense Syriër krijgt 26 jaar cel om marteling tijdens verhoren

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 16:41
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DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft maandag Rafik A. veroordeeld tot 26 jaar cel voor foltering, marteling, seksueel geweld en verkrachting in zijn vaderland Syrië in 2013 en 2014. De 58-jarige A. bekleedde als verhoorder een hoge functie bij een militie, gelieerd aan het regime van de voormalige president Bashar al-Assad.
"De verdachte heeft de slachtoffers ontmenselijkt en tot het diepst vernederd", zei de rechtbank. "Er kwam een beeld naar voren dat de verdachte plezier haalde uit het pijnigen van de slachtoffers en ze te vernederen."
A. kwam in 2021 aan in Nederland. In december 2023 werd hij aangehouden in zijn woonplaats in het Gelderse Druten na een tip. Hij ontkent de beschuldigingen. De verdachte beweert dat de zaak een samenzwering is tegen hem.
Het Openbaar Ministerie had eerder dertig jaar cel geëist tegen A.
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