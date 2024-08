Reuters: topman Nestlé niet vrijwillig opgestapt, maar weggestuurd

ZÜRICH (ANP) - De topman van Nestlé, Mark Schneider, is niet vrijwillig opgestapt, maar weggestuurd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Zijn positie zou onhoudbaar geworden zijn door tegenvallende resultaten van het Zwitserse levensmiddelenconcern.

Het bedrijf achter merken als KitKat, Maggi en Nespresso kondigde donderdagavond laat het vertrek van Schneider aan na een bestuursvergadering. De 58-jarige Duitser, die bijna acht jaar aan het roer stond, wordt opgevolgd door Laurent Freixe, de huidige baas van de Latijns-Amerikaanse activiteiten.

Nestlé zelf weigerde nadere uitleg te geven over het nieuws. Volgens een analist van de firma Bernstein gaat het om een plotselinge stap. Schneider had onlangs namelijk nog gezegd dat verwachtte nog lange tijd te blijven bij Nestlé. "Het is duidelijk ook niet zijn keuze."

Maar het bestuur van Nestlé zou zich steeds meer zorgen zijn gaan maken over een zwakke groei van de verkopen. Zo zijn de verkoopvolumes in de eerste helft van dit jaar slechts 0,1 procent toegenomen, aldus een van de bronnen. Er waren naar verluidt ook zorgen over het trage tempo waarin nieuwe producten werden ontwikkeld. Het duurde steeds langer om nieuwe producten uit te denken en bijbehorende marketingcampagnes op te zetten.