ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vitae Pro zegt dat het goed is voor ouder worden mensen. Is er wetenschappelijk bewijs voor die claim?

gezondheid
door Désirée du Roy
maandag, 18 augustus 2025 om 19:03
download (5)
De ingrediënten van Vitae Pro zijn heel goedkoop, de prijs is hoog. En dus blijft er voldoende geld over voor eindeloze reclamecampagnes. In die spotjes zeggen oudere mensen dat ze zich veel beter voelen sinds ze de dure pillen slikken. Dat is fijn. En las je genoeg geld hebt: waarom niet. Er zijn ook mensen die zich beter voelen na een bezoek aan Lourdes. En dat is ook duur.
Maar wetenschappelijk zijn de claims van Vitae Pro niet te onderbouwen. Het goede nieuws: volgens wetenschappelijk onderzoek kunnen de ingrediënten weinig kwaad.
De vitamines in de pillen kunnen geen kwaad. De kans dat je extra vitamine nodig hebt, is niet groot als je gezond eet. En als je twijfelt is een multivitaminepil veel goedkoper.
Naar de werking van Boswellia serrata is onvoldoende onderzoek gedaan. Data staat met zeer kleine lettertjes ook in de advertenties van Vitae Pro. Maar vermoedelijk kan het geen kwaad.
Voor bredere beweringen zoals “goed voor het hart”, “meer energie” of een algemene anti-verouderingswerking ontbreekt echter overtuigend bewijs. Van  omega-3- en astaxanthinedosering zit te weinig in de pillen om effect te hebben.
Ouderen die voldoende vitamine D en een Boswellia-extract willen, kunnen dat doorgaans goedkoper en doelgerichter verkrijgen in aparte supplementen. Regelmatige beweging, een gevarieerd dieet en zonlicht blijven beter onderbouwde strategieën om gezond ouder te worden dan het vertrouwen op dit dure alles-in-één-preparaat.

Lees ook

Deze vitamine bepaalt of je calorieën worden omgezet in spieren of vetDeze vitamine bepaalt of je calorieën worden omgezet in spieren of vet
Teveel vitamine is vaak schadelijkTeveel vitamine is vaak schadelijk
Vorig artikel

Timmermans hamert op solidariteit bij presentatie programma

Volgend artikel

Zelensky aangekomen bij Witte Huis voor overleg met Trump

POPULAIR NIEUWS

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden