Vitae Pro zegt dat het goed is voor ouder worden mensen. Is er wetenschappelijk bewijs voor die claim?

De ingrediënten van Vitae Pro zijn heel goedkoop, de prijs is hoog. En dus blijft er voldoende geld over voor eindeloze reclamecampagnes. In die spotjes zeggen oudere mensen dat ze zich veel beter voelen sinds ze de dure pillen slikken. Dat is fijn. En las je genoeg geld hebt: waarom niet. Er zijn ook mensen die zich beter voelen na een bezoek aan Lourdes. En dat is ook duur.

Maar wetenschappelijk zijn de claims van Vitae Pro niet te onderbouwen. Het goede nieuws: volgens wetenschappelijk onderzoek kunnen de ingrediënten weinig kwaad.

De vitamines in de pillen kunnen geen kwaad. De kans dat je extra vitamine nodig hebt, is niet groot als je gezond eet. En als je twijfelt is een multivitaminepil veel goedkoper.

Naar de werking van Boswellia serrata is onvoldoende onderzoek gedaan. Data staat met zeer kleine lettertjes ook in de advertenties van Vitae Pro. Maar vermoedelijk kan het geen kwaad.

Voor bredere beweringen zoals “goed voor het hart”, “meer energie” of een algemene anti-verouderingswerking ontbreekt echter overtuigend bewijs. Van omega-3- en astaxanthinedosering zit te weinig in de pillen om effect te hebben.

Ouderen die voldoende vitamine D en een Boswellia-extract willen, kunnen dat doorgaans goedkoper en doelgerichter verkrijgen in aparte supplementen. Regelmatige beweging, een gevarieerd dieet en zonlicht blijven beter onderbouwde strategieën om gezond ouder te worden dan het vertrouwen op dit dure alles-in-één-preparaat.