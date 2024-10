Rhuggenaath onderstreept belang Nederlandse bijdrage Wereldbank

WASHINGTON (ANP) - Bijdragen aan de Wereldbank is voor Nederland een hele effectieve manier van ontwikkelingshulp. Dat benadrukt Wereldbank-bewindvoerder Eugene Rhuggenaath, nadat op Prinsjesdag stevige bezuinigingen werden aangekondigd op dit dossier. Volgens hem heeft Nederland al jaren een invloedrijke positie binnen 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking en profiteren Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hier ook van. Dat zou Nederland moeten koesteren, vindt hij.

Het kabinet heeft aangekondigd volgend jaar 300 miljoen euro op ontwikkelingshulp te bezuinigen. Ook voor een belangrijke middelenaanvulling van IDA, het fonds van de Wereldbank voor hulp aan de allerarmste landen, dreigt daardoor minder budget te zijn.

Bij de vorige middelenaanvulling heeft Nederland ruim 846 miljoen euro bijgedragen, zegt Rhuggenaath tegen het ANP. Hij adviseert bij de nieuwe middelenaanvulling, waarover in december een besluit moet worden genomen, "tenminste hetzelfde niveau van bijdrage". "Dat zeg ik niet alleen omdat ik hier zit, maar ik zie dat Nederland duidelijk voordeel heeft van een sterke positie binnen de bank."

Watermanagement

Omdat Nederland al jaren een van de grootste donoren is van de Wereldbank, is het ook een relatief grote aandeelhouder. Daardoor kan Nederland meepraten over het soort projecten waaraan de Wereldbank geld leent. Mede hierdoor is er aan de bestuurstafel in Washington bijvoorbeeld veel aandacht voor projecten in watermanagement of voedselzekerheid. Iets wat verspreid over de wereld weer opdrachten kan opleveren voor Nederlandse bedrijven.

"Je merkt het ook als je hier rondloopt", zegt Rhuggenaath bij de jaarvergadering van de Wereldbank. "Nederland wordt belangrijk gevonden, wordt gezien als expert, als bruggenbouwer."

Hefboomwerking

Rhuggenaath was eerder premier van Curaçao en werd vorig jaar door het vorige Nederlandse kabinet geïnstalleerd in het bestuur van de Wereldbank. Hij zit nu een kiesgroep van dertien landen voor. Door zijn politieke ervaring weet hij hoe moeilijk het kan zijn voor een minister om bezuinigingen door te voeren, zegt hij. Daarom is het volgens hem bij het maken van een afweging over bezuinigingen verstandig te kijken naar de zogenoemde hefboomwerking van de Wereldbank.

"Als je 1 euro in IDA investeert, kunnen wij voor 4 euro financiering verlenen. Dat komt doordat de bank op de markt kan lenen met het kapitaal. Dat heb je niet als Nederland zelf bilateraal ontwikkelingshulp biedt. Dat is wat IDA zo bijzonder maakt."