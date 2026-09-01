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Rijkswaterstaat bevestigt uitstel nachtelijke sluiting kanaal

Economie
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 16:10
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UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag in de nacht gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders bij Rijkswaterstaat. De eerdere aankondiging van de nachtsluiting heeft voor veel commotie gezorgd. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) stelt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat.
KBN meldde dinsdagochtend dat de sluiting met twee dagen zou worden uitgesteld. Daar wilde Rijkswaterstaat toen nog geen commentaar op geven. Nu bevestigt Rijkswaterstaat het uitstel. "Aanleiding zijn de gesprekken met de sector en de grote impact die de stremming heeft op de logistieke keten", stelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De vaarwegbeheerder stelt de komende dagen te gebruiken om andere maatregelen verder te onderzoeken. De binnenvaartbranche heeft maandag in een spoedoverleg met Rijkswaterstaat alternatieve voorstellen gedaan.
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