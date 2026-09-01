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Politiechef Knol: ongekend geweld in Overasselt

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 01 september 2026 om 16:03
bijgewerkt om dinsdag, 01 september 2026 om 16:07
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Politiekorpschef Janny Knol spreekt van "ongekend geweld" in Overasselt in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens Knol helpen politieagenten uit het hele land mee bij het aanhouden van "een groot aantal verdachten" en zetten ze daarbij "alles op alles", laat ze op X weten.
In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaats. Daarbij kwam iemand om het leven en raakten twee agenten gewond. Op beelden die De Telegraaf heeft gepubliceerd, is een grote groep bewapende mannen te zien. In de Gelderse plaats zijn dinsdag veel politiemensen en hulpdiensten aanwezig. Op diverse plekken werden aanhoudingen verricht, onder meer op de snelweg A73 in Noord-Brabant en de A76 in Limburg.
"Met inzet van tal van specialisten verrichten we op meerdere locaties uitgebreid onderzoek", schrijft Knol. Ook zegt ze mee te leven met de agenten die gewond zijn geraakt. "Gelukkig zijn zij buiten levensgevaar. Als organisatie en als collega's bieden wij steun waar nodig. Nu en in de toekomst."
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