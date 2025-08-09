ECONOMIE
Gewonden door schietpartij op Times Square in New York

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 13:46
NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - Door een schietpartij op Times Square, in het toeristische centrum van New York, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mensen gewond geraakt. Een 17-jarige jongen is aangehouden. Geen van de gewonden verkeert in levensgevaar, meldt de politie.
De schietpartij vond plaats rond 01.20 uur lokale tijd tussen 44th Street en 7th Avenue, in het bekende theaterdistrict. Volgens de politie ging er een ruzie met een van de slachtoffers aan vooraf.
Een 18-jarige vrouw werd in haar nek geraakt. De andere slachtoffers, twee mannen van 19 en 65 jaar, liepen verwondingen op aan hun benen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.
De verdachte zit vast. Hij is nog niet formeel aangeklaagd, meldt de politie. Ook is een vuurwapen in beslag genomen.
