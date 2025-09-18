ECONOMIE
Roche neemt biofarmaceut over om concurrentie in obesitasmiddelen

door anp
donderdag, 18 september 2025 om 8:57
BASEL (ANP/BLOOMBERG) - Het Zwitserse farmacieconcern Roche wil biofarmaceut 89bio overnemen voor 3,5 miljard dollar, ongeveer 3 miljard euro. Daarmee wil Roche zijn achterstand in middelen tegen obesitas op het Deense Novo Nordisk en het Amerikaanse Eli Lilly inhalen, de bedrijven achter populaire middelen als Ozempic en Zepbound.
Roche wil zijn experimentele obesitasmedicijnen, die in kleinere studies wisselende resultaten hebben laten zien, snel naar de laatste fase van klinische ontwikkeling brengen. Het concern mengde zich eind 2023 op de snel groeiende markt voor afslankmiddelen met de miljardenovername van het Amerikaanse Carmot Therapeutics.
Het Amerikaanse 89bio ontwikkelt volgens Roche innovatieve behandelingen voor onder meer leveraandoeningen. Een belangrijk medicijn in de laatste ontwikkelingsfase is pegozafermin, dat mogelijk de beste behandeling biedt voor een van de meest voorkomende bijkomende aandoeningen bij obesitas.
