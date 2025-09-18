ECONOMIE
Bernie Sanders eerste senator VS die Gaza-oorlog genocide noemt

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 8:38
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse progressieve politicus Bernie Sanders heeft het Israëlische optreden in de Gazastrook bestempeld als genocide. Hij kreeg eerder veel kritiek van zijn achterban dat hij die term nog niet had gebruikt, maar is nu de eerste senator uit de Verenigde Staten die dat wel doet.
"De conclusie is onontkoombaar", schrijft Sanders in een verklaring. "Israël pleegt genocide."
De 84-jarige senator uit Vermont benadrukt dat Hamas de oorlog is begonnen met de grootschalige aanval op 7 oktober 2023, maar stelt dat Israël daarna te ver is gegaan in zijn reactie. "Israël heeft zich niet alleen verdedigd tegen Hamas, het heeft een totale oorlog gevoerd tegen het gehele Palestijnse volk."
Hij wijst op rapporten van genocide-experts en mensenrechtenorganisaties die al eerder concludeerden dat er een genocide plaatsvindt in Gaza. Afgelopen dinsdag stelde ook een VN-commissie dat Israël zich daaraan schuldig maakt. "Daar ben ik het mee eens", aldus Sanders.
