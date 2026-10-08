Rodríguez: flinke groei voor economie Venezuela na aardbevingen

CARACAS (ANP/RTR) - De economie van Venezuela zal in het derde kwartaal een groei laten zien van 6,5 procent na de verwoestende aardbevingen in juni in het land waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen.

Verder zei Rodríguez dat de olieproductie van Venezuela sinds dit jaar met 8 procent is toegenomen. De productie bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van de voormalige Venezolaanse president Nicolás Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de door wanbeleid en achterstallig onderhoud geplaagde olie-industrie van Venezuela weer op gang. Het Zuid-Amerikaanse land heeft 's werelds grootste olievoorraden.

Rodríguez verklaarde verder dat Venezuela de komende twee jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen verwacht.