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Kamerleden moeten terugkomen voor stemming over regenboogvlag

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Leden van de Tweede Kamer moeten donderdagavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over een voorstel om zondag tijdens coming-outdag de regenboogvlag te hijsen aan het Kamergebouw. PRO-Kamerlid Kati Piri heeft het voorstel ingediend, SGP wil dat alle individuele Kamerleden daarover hun stem uitspreken.
Het verzoek om de regenboogvlag op te hangen was eerder al gedaan bij het dagelijks bestuur van de Kamer, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL. Het presidium ging daarin niet mee, waarop Piri het voorstel deed tijdens een debat over buitenlandse zaken. "Het is internationale Coming Out Day. Dus het is een internationaal iets", vond Piri.
Kamerleden van onder meer SGP, ChristenUnie en PVV vonden het niet gepast om de motie bij het debat in te dienen, maar een meerderheid keurde het goed. SGP'er Diederik van Dijk vroeg daarop een hoofdelijke stemming aan. Die is donderdagavond om 23.00 uur, terwijl veel Kamerleden al naar huis zijn. Die moeten nu terugkomen.
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