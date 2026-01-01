Rome meldt meevaller bij dreigende pastaheffingen VS

ROME (ANP) - De Verenigde Staten hebben de voorgestelde importheffingen op Italiaanse pasta sterk verlaagd, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie is dat een teken dat de Amerikaanse regering "de wil van onze bedrijven om samen te werken" erkent.

Dertien Italiaanse pastabedrijven dreigden te maken te krijgen met een extra belasting aan de Amerikaanse grens van bijna 92 procent. Die heffingen zijn nu verlaagd naar net geen 2,3 procent voor pastafabrikant La Molisana, bijna 14 procent voor Garofalo en ruim 9 procent voor de andere elf producenten.

De VS beschuldigen Italiaanse pastamakers van dumping en dreigen daarom met heffingen. Het Italiaanse ministerie verwacht dat de Amerikaanse overheid haar onderzoek naar die vermeende dumping op 11 maart afrondt.