ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rome meldt meevaller bij dreigende pastaheffingen VS

Economie
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 15:13
anp010126108 1
ROME (ANP) - De Verenigde Staten hebben de voorgestelde importheffingen op Italiaanse pasta sterk verlaagd, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie is dat een teken dat de Amerikaanse regering "de wil van onze bedrijven om samen te werken" erkent.
Dertien Italiaanse pastabedrijven dreigden te maken te krijgen met een extra belasting aan de Amerikaanse grens van bijna 92 procent. Die heffingen zijn nu verlaagd naar net geen 2,3 procent voor pastafabrikant La Molisana, bijna 14 procent voor Garofalo en ruim 9 procent voor de andere elf producenten.
De VS beschuldigen Italiaanse pastamakers van dumping en dreigen daarom met heffingen. Het Italiaanse ministerie verwacht dat de Amerikaanse overheid haar onderzoek naar die vermeende dumping op 11 maart afrondt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-520293667

Meteoroloog verbaasd door weermodel: "Lang niet gezien"

ANP-546106574

Feitenrelaas: Het was een grote gewelddadige troep, met doden en heel veel gewonden

anp010126086 1

BBB wilde ‘oernederlandse traditie’ behouden: BBB-minister Moes vindt brand Vondelkerk 'groot verlies'

222839927_m

Lucide dromen: wakker in je eigen onzin

anp311225150 1

Trump: bouw van zijn triomfboog in Washington begint binnen twee maanden

219359143_m

Waar Europeanen het liefst vakantie vieren

Loading