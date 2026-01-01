Ook gemeenten klagen over verloop jaarwisseling

DEN HAAG (ANP) - Meerdere gemeenten klagen over ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling. Ze sluiten zich aan bij politie, brandweer, veiligheidsregio's en vakbonden, die een slecht gevoel overhouden aan de nieuwjaarsnacht.

In Den Haag noteerde de politie 296 incidenten, bijna drie keer zoveel als vorig jaar. Op meerdere plekken gooiden mensen vuurwerk naar hulpdiensten.

De gemeente Schiedam spreekt van een ongekend drukke nieuwjaarsnacht. "Ik zie dat de hulpdiensten in deze nacht alle zeilen bij moeten zetten om alles in goede banen te leiden. Het is onacceptabel dat zij daarbij soms zelfs worden beschoten met vuurwerk", verklaart burgemeester Harald Bergmann. Schiedam heeft sinds 2021 een plaatselijk vuurwerkverbod en pleitte voor een landelijk verbod, dat dit jaar ingaat. "De afgelopen nacht onderstreept wederom waarom dat nodig is", aldus Bergmann.

In Roosendaal dreigde het op sommige plekken grimmig te worden, meldt de Brabantse gemeente. Tien mensen zijn opgepakt.Ook in Delft en Zeist zijn agenten bekogeld met vuurwerk. "Geweld tegen onze hulpverleners is onacceptabel", herhaalt de Delftse burgemeester Alexander Pechtold.