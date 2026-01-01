Prins en Verkerk vallen af voor Spelen, Nuis rijdt 1500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsers Naomi Verkerk en Tim Prins zijn afgevallen in de selectie van de langebaanschaatsers voor de Olympische Spelen in Milaan. De selectiecommissie van schaatsbond KNSB maakte de lijst bekend met negen mannen en vrouwen. Kjeld Nuis kan door het afvallen van Prins zijn olympische titel op de 1500 meter verdedigen.

Jutta Leerdam kan door het afvallen van Verkerk deelnemen aan de 1000 meter, de afstand waarop ze twee keer wereldkampioen werd.

Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen, dat van 26 tot en met 30 december werd gehouden, streden de schaatsers om startbewijzen op de individuele afstanden. Hieruit volgde een lijst waarop tien afzonderlijke namen stonden, waardoor zowel bij de mannen als de vrouwen één schaatser moest afvallen.