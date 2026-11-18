AMERSFOORT (ANP) - Rover noemt de aankondiging van nieuwe stakingen in het streekvervoer een hard gelag voor reizigers. Volgens de organisatie zijn reizigers opnieuw de dupe van een cao-conflict waar ze zelf geen partij in zijn. Rover roept werkgevers en vakbonden op hun verantwoordelijkheid te nemen om tot een oplossing te komen.

Vakbonden FNV en CNV kondigden woensdag een stakingsreeks aan in het streekvervoer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. De eerste tweedaagse staking is komende maandag en dinsdag. Vorige maand was er ook een stakingsdag.

De reizigersorganisatie zegt veel klachten van reizigers te ontvangen die last hebben van de gevolgen van de staking. Rover pleit al langer voor een basisdienstregeling die ervoor zorgt dat ook tijdens stakingen de noodzakelijke reizen gemaakt kunnen worden.

Vertrouwen

"Het recht om te staken is een groot goed en dat staat voor ons niet ter discussie. Maar het recht van mensen om bereikbaar te blijven en toegang te hebben tot essentiële voorzieningen, lijkt steeds verder ondergeschikt te worden gemaakt. Dat kan niet de bedoeling zijn", zegt directeur van Rover Daan Zieren. "Dit kan zo niet langer doorgaan. Werkgevers en vakbonden zullen allebei over hun schaduw heen moeten stappen. Anders blijft er uiteindelijk niemand meer over voor het openbaar vervoer."

Volgens Zieren zorgen nieuwe stakingen ervoor dat het vertrouwen van reizigers in het streekvervoer een "nieuwe knauw" krijgt. "Dat is uiteindelijk ook schadelijk voor de werknemers en de vervoersbedrijven zelf."