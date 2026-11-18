WASHINGTON (ANP) - Democraten nomineren Hakeem Jeffries als nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Daarmee wordt hij waarschijnlijk de eerste zwarte persoon in deze functie. Jeffries moet op 3 januari nog wel een formele stemming doorstaan, op de dag dat de Democraten de controle over het Huis overnemen, maar dat lijkt slechts een formaliteit.

De Democratische Partij heeft in de VS een grote verkiezingsoverwinning geboekt. Hierbij hebben ze de meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat in handen gekregen. Ook bij veel andere verkiezingen op staatsniveau, zoals voor nieuwe gouverneurs, wisten Democraten veel stemmen te behalen.

Met de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden willen Democraten zich vooral richten op maatregelen om de kosten van het levensonderhoud omlaag te krijgen. Daarnaast kunnen er onderzoeken worden ingesteld naar de regering, bijvoorbeeld over corruptie en de Epstein-dossiers. Democraten hebben al aangegeven dit te zullen doen.