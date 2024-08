RTL Nederland profiteert van sterke groei abonnees Videoland

HILVERSUM (ANP) - RTL Nederland heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. Zowel de omzet als de winst steeg tijdens de eerste zes maanden van 2024, vooral dankzij de stijgende populariteit van streamingdienst Videoland.

Het aantal abonnees voor Videoland steeg in de eerste helft van dit jaar naar bijna 1,5 miljoen. De televisiezenders van RTL hadden met 32,5 procent het hoogste kijkersaandeel van alle grote mediabedrijven in Nederland.

"Het gaat onverminderd goed met RTL", zegt Sven Sauvé, topman van RTL Nederland. "Hoewel we zien dat de algehele kijktijd naar lineaire zenders terugloopt, en dit voor uitdagingen op de tv- en reclamemarkt zorgt, zijn we vol vertrouwen over de tweede helft van dit jaar."

Máxima

De populairste programma's op Videoland waren de serie 'Máxima", de nieuwe seizoenen van 'Echte Meisjes in de Jungle' en 'Special Forces VIPS'. Bij RTL 4 werden vooral 'Make Up Your Mind", 'Winter Vol Liefde' en 'Het Perfecte Plaatje Op Reis' goed bekeken.

De omzet steeg de eerste zes maanden naar 301 miljoen, tegenover 288 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste winst, voor aftrek van rentekosten, belastingen en afschrijvingen steeg naar 83 miljoen euro. In het eerste halfjaar van 2023 was dat nog 69 miljoen.