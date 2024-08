Noodtoestand in Russische stad na drone-aanval op vliegveld

De autoriteiten in de Russische plaats Lipetsk hebben de noodtoestand uitgeroepen na een grote aanval met drones op het militaire vliegveld vlak buiten de stad. Dorpen rond het militaire vliegveld zijn geëvacueerd. Volgens de gouverneur, Igor Artamonov, zijn er zes gewonden gevallen.

Er zijn veel explosies gemeld en er is ook schade aangericht aan een energiecentrale. Er zijn stroomstoringen in Lipetsk en het openbaar vervoer is stilgelegd. De militaire basis ligt aan de rand van Lipetsk en circa 280 kilometer van de Oekraïense grens.